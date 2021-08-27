الأردن يسمح لهنية ومشعل بالمشاركة في تشييع غوشة

دوت الخليج :- سمح الأردن، مساء الخميس، لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيسها بالخارج خالد مشعل بالمشاركة في تشييع جثمان القيادي إبراهيم غوشة.

وقال رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس، عزت الرشق، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل يصلان إلى عمّان يوم غد الجمعة للمشاركة في تشييع جثمان فقيد الحركة إبراهيم غوشة".

وشكر القيادي في حماس، الملك عبد الله الثاني لموافقته على دخول قيادة الحركة للأردن، للمشاركة في تشييع غوشة.

وتوفي اليوم الخميس في العاصمة الأردنية عمّان، الناطق السابق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المهندس إبراهيم غوشة.

وكان الأردن قد أغلق مكتب حماس في عمان عام 1999، وأبعد قيادتها إلى قطر، فيما عاد غوشة عام 2001 وفُرضت عليه الإقامة الجبرية ومنع من السفر لسنوات عدة.

المصدر : عربي 21