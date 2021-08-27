رابط التسجيل في وظائف الدفاع المدني للرجال برتبة جندي 1443 عبر أبشر للتوظيف

رابط التسجيل في وظائف الدفاع المدني عبر أبشر للتوظيف 1443، وظائف عسكرية للرجال في وزارة الدفاع المدني بالسعودية برتبة جندي؛ حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن مواعيد التقديم في وظائف الدفاع المدني، وفتح باب القبول والتسجيل لمن يرغب في التقديم في وظائف الدفاع المدني، ولكن بشرط توافر شروط التقديم كاملةً، والتقديم بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر للتوظيف في المواعيد المحددة، كما حددت الإدارة العامة للقبول المركزي الوظائف المتاحة في الدفاع المدني، وخلال المقال التالي سنعرض إعلان وظائف الدفاع المدني 1443 بالتفصيل.

رابط التسجيل في وظائف الدفاع المدني 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية عن فتح باب التقديم في وظائف الدفاع المدني 1443 للرجال برتبة جندي لشغل العديد من الوظائف الشاغرة، وعلى من يرغب في التقديم مراجعة شروط وظائف الدفاع المدني جيدًا، والتأكد من توافرها في المتقدمين، والتقديم عبر رابط التسجيل في وظائف الدفاع المدني 1443 في أبشر للتوظيف في المواعيد المحددة؛ حيث أنه سوف يبدأ التقديم يوم السبت القادم الموافق 20 محرم 1443، ويستمر حتى الخميس نهاية الأسبوع الموافق 25 من نفس الشهر.

شروط وظائف الدفاع المدني

حددت الإدارة العامة للقبول في وظائف الدفاع المدني 1443 شروط التقديم في الدفاع المدني، وعلى من يرغب في التقديم مراجعة الشروط والتأكد من توافرها، وكانت كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والجنسية، ولكن هناك استثناء لمن نشأ خارج المملكة نتيجة ظروف عمل الوالد.

أن يتمتع المتقدم بالسمعة الحسنة، وألا يكون قد سبق وحكم عليه في أحد القضايا المخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون المتقدم يعمل بأحد الجهات الحكومية، أو الجهات التي تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

أن يكون هناك تناسب في الوزن والطول كما ورد باللائحة الطبية.

ألا يكون متزوجا من امرأة غير سعودية.

أن تتوافر فيه شروط المؤهل العلمي، كما يجب مصادقته واعتماده من الجهات المختصة.

ألا يكون قد فصل من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

أن يجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول.

طريقة التسجِيل في وظَائف الدفاع المدني

يستطيع كل من تنطبق عليه شروط التسجيل في وظائف الدفاع المدني التقديم عبر منصة أبشر للتوظيف بالخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط أبشر للتوظيف الإلكتروني. العمل على تسجيل بيانات الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور. الانتقال إلى الوظائف الشاغرة. القيام باختيار وظائف الدفاع المدني 1443. العمل على تعبئة حقول البيانات الأساسية والشخصية المطلوبة. النقر على أيقونة تسجيل.

في النهاية نكون قدمنا طريقة وشروط التقديم في وظائف الدفاع المدني 1443، ورابط التسجيل في وظائف الدفاع المدني عبر أبشر للتوظيف.