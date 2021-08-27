السعودية فتح باب قبول التسجيل على وظائف الدفاع المدني وشروطها وطريقة التسجيل

قد تتمثل وزارة الداخلية السعودية بالادارة العامة من أجل القبول المركزي ، وسوف يتم إعلانها عن فتح باب القبول وايضا التسجيل على وظائف الدفاع المدنى رجال وقد تكون على رتبة جندى ، وقد اشارت الى ان تكون الوظائف متاحة لكل من يحمل شهادة الثانوية العامة وايضا الدبلوم وذلك فى عدد من التخصصات وذلك من خلال شروط تم تحديدها فى الإعلان والتى سوف يرد بيانها بالتفصيل وايضا طريقة التسجيل الذى قد يكون الكترونيا وذلك عبر الرابط الخاص بالتقديم

ما هى الشروط العامة المطلوبة للتقديم على وظائف الدفاع المدني

من خلال موقعنا نوضح لكافة متابعينا الشروط التى يجب تتطلبها للتقديم على وظائف الدفاع المدنى والتى قد تطلب الاتى

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ولكن قد يستثنى من ذلك الذي قد نشأ مع والدية خلال خدمته للدولة خارج المملكة العربية السعودية.

يجب على المتقدم أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة ، وألا يكون محكوم عليه بالإدانة فى الجرائم مثل جريمة مخلة بالشرف او الامانة .

أن لا يكون المتقدم قد حصل على تعيين سابق فى احدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية ، او التى قد انتهت خدماتة من الكليات او المراكز او المعاهد العسكرية وذلك لاى سبب ، او انة قد يكون موظف فى جهة حكومية .

ألا يكون قد تزوج من غير سعودية .

أن يحصل المتقدم على جميع الإجراءات وايضا اختبارات القبول .

أن يتم مناسبة الطول مع الوزن وذلك وفق اللائحة الطبية .

يتم توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة التى سوف يتقدم إليها ، بجانب أن يتم بكل جدية مصادقة المؤهل العلمى والفنى من قبل جهة الاختصاص .

الخطوات المطلوبة وطرق التقديم على وظائف الدفاع المدني

من خلال الإعلان التى أعلنته الإدارة العامة للقبول المركزي بواسطة وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية سوف يكون التقديم متاحا بطريقة إلكترونية من خلال الرابط الخاص بوظائف الدفاع المدنى ، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 1443/1/20 وقد يتم استمراره حتى يوم الخميس الموافق 1443/1/25 هجريا .

وبالتالى سوف نكون وضحنا لمتابعينا الكرام الشروط العامة المطلوبة للتقديم فى وظائف الدفاع المدني وايضا طريقة التقديم على وظائف الدفاع المدني ونتمنى ان تنال اعجابكم .