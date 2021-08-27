الرئاسة اللبنانية: اتهام رؤوساء حكومات سابقين لعون بتفجير بيروت مريب

جدة - نرمين السيد - أعربت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن أسفها إزاء بيان رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين، والذى يتهم الرئيس ميشيل عون بتفجير بيروت.





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