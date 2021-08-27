الصحة الأفغانية: ارتفاع حصيلة قتلى تفجيرى مطار كابول إلى 170 قتيلاً

جدة - نرمين السيد - وأعلن تنظيم داعش عن اسم وصورة الانتحارى، المسؤول عن واحد من تفجيرى مطار كابول اللذين أوديا بحياة العشرات، منهم 13 عسكريا أمريكيا، إضافة إلى عشرات الجرحى.

وكان تنظيم "داعش - خراسان" تبنى تنفيذ أحد عناصره عملية انتحارية استهدفت أشخاصا بالقرب من مطار كابل، يوم الخميس.

وجاء فى بيان تنظيم داعش - خراسان، الذى صدر الخميس ونشرته وكالة "أعماق"، أن اسم الانتحارى هو "عبد الرحمن اللوغرى"، كما نشر التنظيم صورة للمفجر "اللوغرى".