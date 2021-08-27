إطلاق نار في محيط مطار كابول الدولي
ذكرت الانباء الواردة من افغانستان ان اطلاق نار وقع اليوم الجمعة في محيط مطار العاصمة الدولي، وذلك بعد سلسلة الانفجارات الدموية التي دوت هناك أمس واسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وذكر مركز الحالات الطارئة والأزمات في وزارة الخارجية الروسية أن طلقات نارية رصدت قرب البوابة الشرقية للمطار، دون ورود أنباء عن قتلى أو مصابين جراء الحادث.
وأكد المركز أن الوضع في محيط المطار لا يزال متوتراً في ظل تفجيرات أمس التي تبناها تنظيم (داعش).
وأسفرت تفجيرات الامس حسب آخر المعطيات، عن مقتل 110 أشخاص على الأقل، بينهم عشرات المدنيين الأفغان و13 عسكرياً أمريكياً.
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