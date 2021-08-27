التسجيل في منحة ال300 دينار تعتبر من أكثر الأمور التي تشغل بال الفقراء ومحدودي الدخل في تونس في هذا الوقت بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم، ولهذا وفرت تونس هذه المنحة إلى الأشخاص المستحقين من الفئات المتنوعة، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة التسجيل في هذه المنحة.

التسجيل في منحة ال 300 دينار

يتمكن جميع الأفراد في تونس المستحقين لهذه المنحة أن يقوموا بعملية التسجيل بالشكل الإلكتروني من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى موقع المنصة التونسية أمان من خلال الرابط المباشر لها.

يكتب المتقدم رقم بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به في المكان المحدد لها بالشكل الصحيح.

يتم إدخال جميع البيانات التي تطلبها منصة أمان التونسية في الأماكن المحددة لها.

يضغط المتقدم على تسجيل، وهنا يكون قد أنتهى من عملية التسجيل في منحة ال 300 دينار التونسي.

يستطيع المواطنون أن يقوم بالاتصال على رقم 1021 وتتبع جميع الخطوات التي يحددها الهاتف حتى يتمكنوا من الانتهاء من عملية التسجيل.

موعد التسجيل في المنحة

وزاره الشؤون الاجتماعية في تونس وضحت أن عملية التسجيل سوف تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس لعام 2021 من خلال منصة أمان التونسية.

وسوف يتم استقبال الرسائل التي ترسل على الهواتف المحمولة للتسجيل في المنحة.

بالإضافة إلى أن المنحة سوف تبدأ عملية الصرف فيها من بداية شهر سبتمبر 2021 بالنسبة إلى الأفراد الذين سوف يتم قبولهم ويكونوا مستحقين لهذه المنحة.

الفئات المستفيدة من منحة 300 دينار تونسي

وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية حددت الفئات التي سوف يتم قبولها للحصول على الدعم المالي، وأهم هذه الفئات:

الفئات المستفيدين من المنح الدائمة بشكل شهري لجميع الأسر التي تتواجد في تونس.

جميع الفئات التي لا تحصل على أي نوع من التغطية الاجتماعية في كافة مناطق تونس.

الأفراد المسجلين في الضمان الاجتماعي لذوي الدخل المنخفض في تونس.

الفئات التي تستفيد من منح المعاشات التقاعدية الضعيفة أو الشيخوخة في تونس.

تحدثنا في هذا المقال عن التسـجيل في منحة ال 300 دينار التونسي، وتعرفنا على كيفية التسجيل، وموعد صرف هذه المنحة، والفئات المستفيدة من منحة ال 300 دينار تونسي.