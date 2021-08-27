التسجيل في amen social tn المساعدات الاجتماعية أصبح من الأمور التي ازدادت عملية البحث عبر مواقع البحث حتى يتمكن الأفراد في تونس من الحصول على دعم إلى المواطنين الفقراء وأصحاب الدخل الضعيف، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على جميع تفاصيل هذا الدعم.

وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية

وزاره الشؤون الاجتماعية التونسية حددت قيمة الدعم الذي يصل إلى المواطنين بقيمة 300 دينار تونسي، ويتم صرفها إلى الفئات محدودة الدخل أو المستحقة حسب القرار الذي صدر من وزارة المالية.

ولكن لابد من أن تتوفر جميع الشروط في الأفراد الذين يقدمون على هذا الدعم حيث إنها توفر هذا الدعم إلى الأفراد الذين ينتفعون بالمنح الشهرية المخصصة إلى العائلات الفقيرة.

ومنهم في سن الشيخوخة والمتقاعدين عن العمل، والذين يمتلكون بطاقات العلاج المجاني دون أن يحصلوا على منحة شهرية، والمنتفعون ببطاقات العلاج بالتعريف المنخفض، بالإضافة إلى الفئة التي لا تتمتع بأي دعم اجتماعي.

كيفية التسجيل في amen social tn المساعدات الاجتماعية

يمكن التسجيل في منحة 300 دينار من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وأهمها:

قم بالدخول على الرابط المباشر لمنصة المساعدات الاجتماعية أمان حتى تحصل على 300 دينار.

لابد من أن يقوم المتقدم في إرسال رسالة إلى رقم الهاتف يكتب فيها* 1021 *.

يتم كتابة رقم بطاقة التعريف الوطنية والتي يطلق عليها بطاقة الهوية الوطنية التونسية.

يكتب المتقدم جميع التفاصيل التي يطلبها الموقع بشكل واضح ودقيق.

يتم الضغط على تسجيل وانتظار الموافقة على الطلب.

منصة amen social tn

منصة التسجيل أكدت إلى جميع المتقدمين أن منحه 300 دينار تونسي سوف يتم صرفها إلى جميع المحتاجين والفقراء وأصحاب الدخل المحدود والضعيف بداية من شهر سبتمبر 2021.

من خلال مكاتب البريد والعديد من البنوك التونسية التي تتعاقد مع من صرف منحة 300 دينار تونسي.

كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس قررت أن جميع المستفيدين لابد من أن يلتزموا خلال التوجه لصرف المنحة الإجراءات الوقائية، والاحترازية حتى لا يصابوا بفيروس كورونا.

تحدثنا في هذا المقال عن التسجيل في amen social tn المساعدات الاجتماعية، وتعرفنا على كيفية التسجيل والخطوات التي يتبعها المواطن التونسي حتى يتمكن من التسجيل في منحة 300 دينار تونسي، والمنصة التي تخص عملية التسجيل، والخدمات المقدمة بالإضافة إلى تاريخ صرف هذه المنحة.