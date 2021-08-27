رابط تسجيل منصة أمان التونيسية يعتبر من الروابط الهامة التي تمكنت من خلالها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية من أن تقدم إلى جميع المواطنين المستحقين منحة 300 دينار تونسي 2021 الحصول على هذه المنحة، وسوف نتعرف من خلال فقرات هذا المقال عن جميع التفاصيل حول هذه المنحة.

منصة أمان التونسية

وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس أعلنت أن منصة أمان التونسية سوف تفتح باب التسجيل بالشكل الإلكتروني من أجل أن يتمكن الراغبين في الحصول على منحة ال 300 دينار تونسي.

وتقوم المنصة يوم الثلاثاء الذي يوافق 24 أغسطس 2021 من تلقي الطلبات وقبولها، عملية التسجيل سوف تكون بشكل إلكتروني حتى تحافظ على المواطنين من التعرض إلى فيروس كورونا.

تستمر مدة التقديم على هذه المنحة لمدة 15 يوم متتالي، وبعد أن تنتهي المنصة من استقبال طلبات المتقدمين على المنح سوف يتم النظر في هذه الطلبات ومراجعتها.

واختيار الفئات المستحقة حتى يتم صرف المنحة لها، وعملية الصرف تبدأ يوم في اليوم الأول من شهر سبتمبر عام 2021.

رابط تسجيل منصة أمان التونيسية

جميع الأشخاص المستحقين لمنحة 300 دينار تونسي يمكنهم أن يقوموا بالدخول إلى رابط منصة أمان، والتسجيل واتباع هذه الخطوات للحصول على هذه المنحة، وأهم هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى رابط من صدام أم من خلال شبكة الإنترنت عبر الرابط المباشر وهو http://amen.social.tn/

يظهر مكان يتم فيه كتابة رقم بطاقة التعريف الوطنية بالشكل الصحيح.

الموقع يطلب من المستخدم الكثير من البيانات الخاصة به، فلا بد أن يدخلها بالشكل الصحيح في أماكنها.

يتم الضغط على حفظ البيانات.

يتأكد المستخدم من أن بياناته قد تم حفظها على الموقع.

يضغط المستخدم على زر التسجيل في منحة الشؤون الاجتماعية التونسي 2021.

يمكن أن يتصل المستخدم بهذا الرقم *1021 # .

ويتبع الخطوات التي تطلب منه حتى يتمكن من التسجيل في هذه المنحة.

شروط الحصول على منحة 300 دينار تونسي 2021

وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس تضع مجموعة من الشروط حتى يتمكن المستحقين من صرف منحة 300 دينار تونسي 2021، وأهم هذه الشروط هي: