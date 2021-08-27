رئيس وزراء ماليزيا الجديد يعلن حكومته

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الماليزى الجديد إسماعيل صبرى يعقوب، اليوم الجمعة، أول حكومة له، والتى أبقى فيها على الكثير ممن عينهم سلفه، مع اختيار وزير صحة جديد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا فى ماليزيا التى سجلت وفيات قياسية جراء الوباء.





وبحسب التقارير، كلف صبرى يعقوب وزير العلوم والتكنولوجيا السابق خيرى جمال الدين بوزارة الصحة، وقال الأخير: "شكراً لك على ثقتك بى". كما اختار صبرى يعقوب 10 أعضاء من حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو، الذى ينتمى له، ليصبحوا وزراء بالإضافة إلى نفس العدد من حزب السكان الأصليين الملايو الذى ينتمى له سلفه محى الدين ياسين. وكان ملك ماليزيا أعلن تعيين إسماعيل صبرى رئيسا للوزراء فى بلاده قبل أسبوع، ليحل محل محى الدين ياسين الذى استقال الشهر الماضى بسبب انتقادات لطريقة تعامله مع الجائحة.

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