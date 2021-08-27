منظمات أممية: آلاف اللاجئين الأفغان يدخلون إيران يوميا

جدة - نرمين السيد - قالت منظمات أممية، اليوم الجمعة، إن آلاف اللاجئين الأفغان يدخلون إيران يوميًا، لافتة إلى أنها تتلقى تقاريرًا يومية عن عمليات إعدام وتعذيب فى أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان المتشددة على البلاد، حسبما نقلت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.





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