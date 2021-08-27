بكلمات صريحة.. أليغري يحسم موقف رونالدو

قال الإيطالي ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس، الجمعة، إن المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو لا يرغب في الاستمرار في صفوف النادي المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأوضح أليغري، في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه في الدوري المحلي أمام ضيفه إمبولي مطلع الأسبوع المقبل، أن رونالدو أبلغه برغبته في الرحيل الخميس.

وأضاف "بالأمس أبلغني كريستيانو أنه لم يعد يرغب في اللعب مع يوفنتوس".

وتابع: "لهذا السبب فإنه لن يكون ضمن تشكيلة الفريق. فهو لم يتدرب والآن يمكننا الحديث عن مباراة إمبولي".

لم يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المرجح انتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي قبل إغلاق باب الانتقالات الثلاثاء المقبل، في تدريبات فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي، الجمعة، بحسب وسائل إعلام إيطالية.

وأشارت الصحف إلى أن رونالدو توجه إلى مقرّ نادي السيدة العجوز في زيارة خاطفة، لكنه غادر حوالي الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي لدى بدء فريقه حصة تدريبية استعداد لمواجهة إمبولي، السبت، في الدوري، بحسب ما أعلنت شبكة "سكاي سبورت".

وأوضحت أن قائد منتخب البرتغال قام بوداع زملاءه وأفرغ خزانته المخصّصة له في يوفنتوس، كما أنه متردد في المشاركة بالمواجهة المقبلة لفريق السيدة العجوز أمام إمبولي هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من أنّ يوفنتوس يصرّ حتى اللحظة على بقاء ابن الـ36 عاماً، غير أنّ وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق قرّر حزم حقائبه والرحيل.