طريقة تسجيل طالب في منصة مدرستي يتساءل عنها الطلاب في المملكة العربية السعودية، فهي منصة تعليمية أطلقتها السعودية لاستكمال عملية الدراسة عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لتفشي جائحة كورونا، حيث أنها تحتوي على العديد من الخدمات التعليمية المتنوعة، لذا اليوم سوف نوضح لكم المزيد تابعونا.

منصة مدرستي

هي منصة تعليمية أطلقتها السعودية في ظل الظرف التي تمر بها البلاد حتى لا يعطل سير العملية التعليمية واستكمالها عن بعد، حيث أنها تشمل مجموعة كبيرة من الخدمات والأدوات التعليمية المُساعدة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

طريقة تسجيل طالب في منصة مدرستي

يرغب الطلاب في المملكة العربية السعودية في التسجيل عبر منصة مدرستي لكي يستفيدون من كافة الخدمات التعليمية التي تُقدمها لهم في ظل التعليم عن بعد نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ولكي يتم التسجيل لابد من اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

انتقل مباشرة إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة مدرستي.

الضغط على خانة تسجيل جديد.

أدخل كافة البيانات الخاصة بالمنصة بكل دقة في الخانات الشاغرة لها.

أضغط على خانة التالي ثم سجل الاسم كامل، ورقم الهوية، واسم المستخدم، وتاريخ الميلاد وباقي البيانات.

تأكد بعد ذلك من صحة البيانات ثم أكد على الحساب من خلال النقر على خانة تأكيد الحساب.

ستحول بعد ذلك إلى منصة مدرستي التعليمية.

تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي عبر توكلنا

لكي يتم التسجيل في منصة عبر توكلنا لابد من اتباع ما يلي:

الاتجاه إلى موقع توكلنا الإلكتروني.

قم بتحميل التطبيق على جوالك ثم قم بتشغيله.

سجل دخول إليه عن طريق كتابة البيانات.

أنقر على حسابي ثم ادخل اسم المستخدم وكافة البيانات.

الضغط على خانة إرسال وانتظر ستصلك رسالة قم بإدخال الرقم المرسل في الخانة المخصصة لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان طريقة تسجيل طالب في منصة مدرستي وذكرنا أيضاً تسجيل الطالب عبر موقع توكلنا، ونود أن يكون نال إعجابكم وفي حالة الرغبة في الاستفسار عن أي أمر يمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات.