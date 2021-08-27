لحظة مرعبة بالفيديو.. عثر على ثعبان عملاق في الحديقة

واجه شاب لحظة مرعبة بعد عثوره على ثعبان عملاق طوله يناهز الأربعة أمتار في حديقة عمومية بالقرب من مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ديل ميل" البريطانية، فإن جاك كارسون، البالغ من العمر 22 عاما، كان يتجول، الأربعاء، في حديقة باتجاه محطة قطار درومري في كلايدبانك، غرب دونبارتونشاير، قبل أن يلمح الثعبان العملاق على العشب.

وبقي كارسون، الذي اعتقد في البداية أن الأمر يتعلق بغصن شجرة، على مسافة آمنة، لكنه تمكن من التقاط المشهد المخيف.

وأثناء تصوير المقطع، ظل الثعبان في وضعية سكون على العشب، فيما كان كارسون يقول: "هذا ثعبان كبير.. أنا في درومري. وهذا ثعبان ضخم".

وذكر جاك أنه شاهد لاحقا رجلا يُعتقد أنه مالك الأفعى، يرقد على العشب بالقرب من الحيوان.

وحصد الفيديو عددا كبيرا من المشاهدات في زمن قياسي، إلى جانب تعليقات طريفة، من قبيل "كيف وصلت إلى هنا يا صديقي؟"، و"ناجيني يبحث عن فولدمورت" (في إشارة إلى سلسلة هاري بوتر).