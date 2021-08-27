عروض الراجحي والوعلان علي جيلي 2022 ومعرفه سيارات العروض واهم الشروط والمميزات

عروض الراجحي والوعلان علي جيلي 2022 من اهم عروض السيارات التي تم إطلاقها بالمملكة في الشهر الحالي. والتي اعلن عنها الراجحي عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن عروض سيارات حديثه أيضا في الشهر الحالي من بنوك وشركات اخرى مثل عروض الناغي والأهلي علي هيونداي 2021 ومعرفه الشروط اللازمة وكيفيه الحصول عليها. كما تم الإعلان أيضا عن عروض سوزوكي 2022 من شركه عبد اللطيف جميل للسيارات في الشهر الحالي. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه الشروط والعملاء المستفيدين من العروض. كما سوف نقوم بتوضيح كيفيه الحصول علي سياره من العروض وكيفيه التقديم الكترونيا من المصرف والوكيل بالخطوات.

عروض الراجحي والوعلان علي جيلي

اعلن المصرف عن العروض والتي تقدم بالتعاون مع شركه الوعلان للسيارات والتي شملت سيارات جيلي 2022 الجديدة كليا. كما شملت العروض جميع سيارات جيلي 2022 الحديثة بالمملكة من موديلات 2022 السنه الحديثة والتي يتم إطلاقها الآن بالفعل في المملكة. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن العملاء المستفيدين من العروض والذين نوضحهم من خلال الأتي.

عروض جيلي بتحويل الراتب

العروض بدون دفعه أولي وبدون رسوم إدارية.

أقساط شهريه مخفضه وفترات السداد تصل إلي 60 شهر.

الدفعة الأخيرة للعروض تصل إلي 35%.

معدل النسبة السنوي 4.26% شامل التامين.

عروض جيلي بدون تحويل الراتب

بدون رسوم إدارية ولكن الدفعة الأولي تكون 10% من سعر السيارة.

أقساط شهريه مخفضه وفترات السداد تصل إلي 60 شهر.

الدفعة الأخيرة للعروض تصل إلي 25%.

معدل النسبة السنوي 6.99% شامل التامين.

شروط عروض جيلي 2022

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده شروط سهله وميسره وتناسب جميع العملاء. كما سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية:

تطبق الشروط والأحكام الخاصة بالمصرف والوكيل ولكن المصرف لا يمثل الوكيل.

العروض ساريه حتي 30 سبتمبر 2021 أو حتي نفاذ الكميه المحددة للسيارات.

يمكن أن تختلف المواصفات عن السيارات المعروضة بصوره المقالة.

سيارات عروض جيلي 2022

كما شملت العروض باقة من سيارات جيلي والتي نوضحها لكم عبر الأتي:

بين راي 2022 بيسك بقسط شهري 828 ريال بدون دفعه أولي ومده 60 شهر.

كول راي 2022 بيسك بقسط شهري 919 ريال بدون دفعه أولي ومده 60 شهر.

ازاكارا 2022 كومفورت دفع ثنائي بقسط شهري 1269 ريال بدون دفعه أولي ومده 60 شهر.

كيفيه الحصول علي عروض الراجحي والوعلان علي جيلي

كما اعلن المصرف عن طرق وكيفيه الحصول علي سياره عن طريق الاتصال برقم 8001241222 للتقديم عبر الجوال. أما للتقديم الإلكتروني يجب اتباع الخطوات الأتية:

دخول صفحه التقديم من خلال الموقع الإلكتروني مصرف الراجحي.

تعبئه جميع بيانات الصفحة ويجب أن تكون صحيحه.

الضغط علي إرسال اسفل الصفحة بعد الانتهاء.

أما عن طريق التواصل مع الوكيل فقد تم تخصيص رقم 920009884 وسيقومون بالتواصل معك وإرشادك إلي الخطوات التالية.