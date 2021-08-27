خطاب عدم ممانعة شراء مديونية الراجحي ومدة الحصول عليه

خطاب عدم ممانعة شراء مديونية الراجحي من الأمور الهامة التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد المتعثرين في سداد المديونات الخاصة بهم لدى البنوك، لذا فإنهم يبحثون عن صيغة خطاب عدم ممانعة لتقديمه إلى بنك الراجحي، حيث يقدم البنك ضمن الخدمات المتعددة لعملائه إمكانية شراء مديونية بنك الراجحي ويتم ذلك وفق بعض الشروط التي قام بوضعها البنك، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطاب عدم ممانعة شراء مديونية الراجحي.

خطاب عدم ممانعة شراء مديونية الراجحي

يعمل خطاب عدم ممانعة شراء مديونية الراجحي على التيسير على العملاء من السعوديين والمقيمين في سداد التزاماتهم لدى بنوك أخرى من خلال سداد تلك الالتزامات ومن ثم إعادة تقسيطها إلى الراجحي مرة أخري.

صيغة خطاب عدم ممانعة شراء المديونية

معالي محافظة مؤسسة النقد العربي السعودي

تحية طيبة وبعد،،

أرجو من سيادتكم إنصافي من بنك (……) حيث أنني قد تم بالاقتراض من هذا البنك مبلغ وقدره (…….) ريال سعودي على أن تكون نسبة الأرباح (…….) ريال سعودي بإجمالي قيمة القرض (……) وقد قمت بالسداد فعليًا للبنك مبلغ (…….) ريال سعودي وذلك على أقساط شهرية وقد تبقي من المبلغ ما قيمته (……) وقد قمت بتقديم طلب تمويل من بنك (…….) لكي أقوم بسداد كافة المستحق للبنك صاحب القرض وقد تم طلب خطاب عدم ممانعة من البنك. لذا فأنني أرجو من سيادتكم النظر في الأمر ومنحي خطاب عدم ممانعة لشراء تلك المديونية. حيث قام البنك بالحجز على راتبي وأنني في أمس الحاجة إلى هذا الخطاب لكي أتمكن من صرف راتبي الذي يغطي مصاريف أسرتي التي أعولها وليس لدي أي مصدر دخل أخر.

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كم الوقت المعياري لإصدار خطاب عدم الممانعة من الراجحي

يعد هذا السؤال من أهم الأسئلة لدى العديد من الأفراد المتقدمين للحصول على خطاب عدم ممانعة من الراجحي وقد تم تحديد الوقت المعياري الذي يقوم البنك خلاله بإصدار خطاب عدم الممانعة بعشرة أيام عمل فعلية على ألا يكون أيام الجمعة والسبت ضمن تلك الأيام، ويتم إصدار الخطاب خلال تلك المدة في حالة الموافقة من قبل البنك.