صفقة "الساعات الأخيرة".. تصرف رونالدو يكشف ما وراء الكواليس

لم يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المرجح انتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي قبل إغلاق باب الانتقالات الثلاثاء المقبل، في تدريبات فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي، الجمعة، بحسب وسائل إعلام إيطالية.

وأشارت الصحف إلى أن رونالدو توجه إلى مقرّ نادي السيدة العجوز في زيارة خاطفة، لكنه غادر حوالي الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي لدى بدء فريقه حصة تدريبية استعداد لمواجهة إمبولي، السبت، في الدوري، بحسب ما أعلنت شبكة "سكاي سبورت".

وأوضحت أن قائد منتخب البرتغال قام بوداع زملاءه وأفرغ خزانته المخصّصة له في يوفنتوس، كما أنه متردد في المشاركة بالمواجهة المقبلة لفريق السيدة العجوز أمام إمبولي هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من أنّ يوفنتوس يصرّ حتى اللحظة على بقاء ابن الـ36 عاماً، غير أنّ وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق قرّر حزم حقائبه والرحيل.

وكان رونالدو انضم إلى صفوف يوفنتوس عام 2018 قادما من ريال مدريد الاسباني ولا يزال مرتبطا بعقد مع ناديه الايطالي حتى 30 يونيو 2022.

ووافق يوفنتوس على رحيل رونالدو إثر اجتماع مع مدير أعمال الأخير ومواطنه البرتغال جورجي منديش، الخميس، في تورينو، لكن بشرط أن يحصل على تعويض مقابل عملية الانتقال التي قدرتها الصحف المحلية بقيمة تتراوح بين 25 و30 مليون يورو.

يذكر أن مانشستر سيتي أبرز المرشحين للحصول على خدمات رونالدو لم يتقدم حتى هذه اللحظة بأي عرض رسمي.

وتقترب ساعة الحقيقة من الظهور خصوصاً انّ سوق الانتقالات يُغلق رسمياً الثلاثاء.