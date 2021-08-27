amen.social.tn التسجيل فى منحة 300 دينار منصة أمان 2021

تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالة يعيش فيها معظم دول العالم خاصة بعد أنتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثر وبشكل واضح على أقتصاد الدول والمستوى المعيشي للمواطن، فقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية فى تونس عزمها لصرف منحة بقيمة 300 دينار للأسر الفقيرة لتلبية أحتياجات المواطن الأساسية، كما أوضحت الوزارة خطوات التسجيل على تلك المنحة ليتم الحصول عليها مع مطلع شهر سبتمبر القادم.

التسجيل فى منحة 300 دينار المساعدات الاجتماعية بتونس 2021

سنوضح لكم الأن خطوات التسجيل فى منحة 300 دينار والمقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية فى تونس، فيتم التسجيل عبر منصة أمان amen.social.tn ويستمر التسجيل أسبوع كامل منذ أنطلاق الحملة يوم 24 أغسطس الماضي، فأتبع الخطوات التالية:

الدخول على منصة أمان الإلكترونية.

فتح محفظة إلكترونية.

إضافة رقم بطاقة التعريف الوطنية.

إدخال البيانات الخاصة بالمواطن بدقة.

الإجابة على الأسئلة المطروحة أمامك.

اختيار طريقة الدفع سواء حساب بنكي أو حساب بريدي.

الضغط على زر التسجيل والانتظار حتى قبول التسجيل او رفضة.

موعد صرف منحة 300 دينار بتونس

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية فى تونس خلال مؤتمر صحفي أقيم يوم الثلاثاء الموافق 24 من أغسطس الجاري، أن فتح باب التسجيل على منحة 300 دينار سيبدأ فى الرابع والعشرون من أغسطس ليستمر لمدة أسبوع كامل حتى 31 أغسطس الجاري، على أن يتم إعلان نتائج القبول فى المنحة يوم 1 سبتمبر القادم.

منحة 300 دينار فى تونس

منحة 300 دينار منحة مالية مقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية للأسر ذات الدخل المنخفض، وللمواطنين الذي أثر أنتشار فيروس كورونا حو العالم سلباً على مشاريعهم الخاصة، فالغرض من تلك المنحة توفير حياة أفضل للمواطنين، كما يتم صرف المنحة بعد التأكد من أحقيتهم لها وذلك من خلال دراسات تقوم بها الوزارة على تلك الأسر.

رابط التسجيل فى منحة 300 دينار 2021

سنوضح لكم الأن رابط منصة أمان المخصصة لتسجيل فى منحة 300 دينار وهو http://amen.social.tn/، ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التي تم توضحها سابقاً، كما أن نتيجة القبول أو الرفض يمكن الأطلاع عليها من خلال نفس الرابط، والجدير بالذكر أيضاً أن تلك المنحة مخصصة للأسر ذات الدخل المحدود بتونس.