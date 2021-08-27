عاجل.. نقل رئيس الوزراء الإيطالى السابق برلسكونى إلى المستشفى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال مصدر من حزب "فورزا إيطاليا، إنه "كان لابد من دخوله لإجراء فحص سريرى شامل"، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وكان برلسكوني، 84 عامًا، داخل وخارج المستشفى منذ إصابته بفيروس كورونا فى سبتمبر الماضى، وقال فى ذلك الوقت إنه كان "أخطر تحد" فى حياته، حيث خضع لعملية جراحية بعد؟
وخضع رئيس الوزراء ورجل الأعمال الملياردير، الذى شغل أربع مرات، لعملية جراحية فى القلب عام 2016 ونجا أيضا من سرطان البروستاتا.
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