التسجيل في الدفاع المدني 1443 ورابط التقديم علي الوظائف العسكرية عبر أبشر

التسجيل في الدفاع المدني 1443 هو أمر يزداد علية البحث في الفترة الحالة علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقع جوجل من قبل الراغبين في التقديم في وظائف الدفاع المدني، وقد قامت الإدارة العامة للقبول بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية من الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني، وعلي الراغبين في التسجيل علي رتبة جندي من حاملي شهادة الثانوية العامة سرعة التسجيل، كما قامت الإدارة العامة بالقبول إلي الإدارة إلي انه يجب أن تتوافر بعض الشروط في المتقدمين ومن خلال المقال سوف نقوم بعرض جميع الشروط كما سيتم عرض رابط التسجيل.

التسجيل في الدفاع المدني 1443

قد قامت الإدارة العامة للقبول بوكالة وزارة الداخلية بالشؤون العسكرية بالإعلان علي الصفحة الرسمية الخاصة بها عن حاجتها لتعيين عدد من المواطنين التي تنطبق عليهم الشروط من حاملي شهادة الثانوية العامة والدبلومات علي رتبة جندي ” للرجال فقط “، في العديد من التخصصات وهي كالتالي:

وظيفة جندي مفتش سلامة.

جندي مسعف.

وظيفة جندي قائد آليات.

جندي فني تصوير.

وظيفة جندي فني إنشاءات.

جندي فني اتصالات.

وظيفة جندي منسق عمليات.

جندي فني حاسب آلي.

جندي فني موسيقي.

وظيفة جندي إطفاء وإنقاذ.

كما قامت الإدارة العامة للقبول عن تفعيل رابط الموقع الالكتروني غداً يوم السبت الموافق 28 من أغسطس للعام الحالي 2021 ميلادية حتي يتمكن الراغبين في الدخول علي الرابط والتسجيل في الوظائف المعلن عنها الدخول علي الموقع الالكتروني الخاص والتسجيل بكل سهولة ويسر.

التسجيل في الدفاع المدني 1443

هناك بعض شروط التقديم في وظائف الدفاع المدني يجب توافرها في المتقدمين للعمل في الوظائف المعلن عنها من قبل الإدارة العامة لقبول وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويتم استثناء من أقام مع والدية خارج الوطن في خدمة الدولة.

يجب أن يتمتع المتقدم بسيرة حسنة، وألا يكون علية أحكام قضائية سابقة تمس الشرف والأمانة.

ألا يكون المتقدم موظفاً في احد الأنظمة التابعة للخدمة العسكرية مسبقاً، أو يكون تم رفده مت احد الكليات العسكرية لأي سبب من الأسباب.

يتم رفض المتقدمين المتزوجين من غير سعوديات.

اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية .

أن يكون وزنة مناسب لطوله كما تنص اللائحة الطبية.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً علي احد المؤهلات العلمية و الفنية، والمصدق عليها من قبل الجهات المسؤولة.

الدخول الإدارة العامة للقبول ” منصة أبشر“.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

إدخال البيانات المطلوبة.

حفظ البيانات.

طباعة الاستمارة النهائية.

رابط التسجيل في وظائف السحب المدني