بريطانيا تبدأ آخر عمليات الإجلاء من مطار كابول

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لقناة "سكاى نيوز"، صباح اليوم، قال وزير الدفاع البريطانى بن والاس، إن عملية الإجلاء البريطانية من أفغانستان ستنتهى "خلال بضع ساعات".
وقال والاس بعد الهجوم على مطار كابول: "سنتعامل الآن مع الذين أحضرناهم ونحو ألف شخص داخل المطار، وسنحاول مواصلة العثور على عدد قليل من الأشخاص فى الحشد عندما يكون ذلك ممكنًا".
وأكد بن والاس: "بشكل عام، العملية الرئيسية انتهت الآن ولم يتبق لنا سوى بضع ساعات".
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