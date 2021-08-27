جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هو مايهم العديد من متابعي ومحبي كرة القدم السعودية، خاصة وأن الدوري السعودي للمحترفين يعد أحد أهم وأقوى الدوريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لما فيه من منافسة قوية بين الأندية، بالإضافة لوجود العديد من اللاعبين المحترفين، والذين أتوا إلى الدوري السعودي من أندية أوروبية وغيرها من أندية بالمنطقة العربية، بالإضافة إلى التنظيم المتميز للبطولة والملاعب والتصوير وغيرها من أشياء تجعل الدوري السعودي أحد أهم الدوريات بالمنطقة.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن حضو الجماهير إلى الملاعب لمتابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين والذي يحمل اسم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، حيث تم السماح للجماهير بالعودة إلى المدرجات بداية من هذا الموسم بعد أن تم إقامة دوري الموسم الماضي بدون جماهير بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي جعل اتحاد كرة القدم السعودي يقرر بضرورة الحصول على اللقاح قبل حضور مباريات كرة القدم من أجل الحفاظ على الحالة الصحية لكافة الجماهير المتواجدة في الملاعب.

الدوري السعودي للمحترفين

ويضم الدوري السعودي للمحترفين ستة عشر نادياً يتنافسون فيما بينهم على تحقيق لقب الدوري السعودي والذي يحمل اسم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، حيث تقام المباريات بين الفرق بنظام الدوري ذهاباً وإياباً، حيث يلعب كل فريق 30 مباراة خلال الدوري قبل ويفوز به في النهاية الفريق صاحب الأكثر عدداً من النقاط.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

وبنهاية مباريات كل يوم من الأيام التي تقام فيها منافسات بطولة الدروي السعودي للمحترفين سنقوم بوضع آخر تحديث لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين من أجل أن نقربكم من الإطلاع على المنافسة، وإليكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن.

نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين

وشهدت الجولة الأولى خسارة الاتحاد أمام الفيحاء فيما تعادل الأهلي بهدف لمثله أما الفيصلي، واستهل الهلال مشواره في الدفاع عن اللقب بالفوز بهدف دون مقابل، وإليكم نتائج الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين

المباراة النتيجة الفيحاء × الاتحاد 1×0 أبها × الشباب 2×1 الرائد × الفتح 1×0 الحزم × التعاون 3×3 النصر × ضمك 4×1 الأهلي × الفيصلي 1×1 الاتفاق × الباطن 2×1 الهلال × الطائي 1×0

نتائج الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين

وفي الجولة الثانية من منافسات الدروي السعودي نجح الاتحاد في تحقيق أول فوز له على الرائد بثلاثية نظيفة، واستمر الهلال في الصدارة بعد الفوز على التعاون، وإليكم كافة نتائج الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين