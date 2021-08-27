شروط إسقاط الحضانة عن الأم السعودية وشروط الاستحقاق في القانون الجديد

شروط إسقاط الحضانة عن الأم في المملكة العربية السعودية الكثير من السيدات لا تعلم أسباب سقوط الحضانة عن الأم المنصوص عليها في المادة المختصة به في قانون الأحوال المدنية في المملكة التي تقوم بتطبيقها وزارة العدل حسب الشريعة الإسلامية، حيث لا يمكن ﺃﻥ يتم صدور قانون في السعودية بشكل عام يخالف تعاليم الشريعة سواء الزواج أو حضانه الطفل أو الشروط الخاصة بهوية الحاضن وغيرها من الأمور الأخري، حيث يتساءل الكثير متى تسقط الحضانة عن الأم في السعودية وماهي مسقطات حضانة الأم وفي السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بها، ومن الطبيعي أن الأم هي الحاضن الأول للأطفال، الذكور منهم والإناث، وذلك حتى يبلغوا، فتنقل الحضانة بشكل تلقائي إلى الأم عند وفاة الأب أو عند حدوث الطلاق.

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