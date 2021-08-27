التسجيل ببرنامج إعانة البحث عن عمل بالسعودية 1443 ، برنامج إعانة البحث عن عمل هو أحد أهم مشاريع برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود المملكة العربية السعودية الدائمة نحو توفير حياة كريمة لمواطنيها، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص عمل للشباب، فإن هذا البرنامج يهدف إلى تشجيع وتحفيز الباحثين عن عمل إلى الدخول في سوق العمل السعودي، ويتم ذلك بتقديم إعانة مالية لهم لمدة 15شهرًا، أيضًا يهدف البرنامج إلى تقديم العديد من خدمات التدريب والتوظيف للباحثين عن عمل.

شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل

لقد حدد صندوق تنمية الموارد البشرية هدف مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الباحثين عن إعانة البحث عن عمل، وهذه الشروط هى

أن يكون المتقدم لطلب الإعانة سعودي الجنسية.

الإقامة بشكل دائم داخل الأراضي السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر أثناء فترة تقديم الطلب أو صرف الإعانة.

لا يكون لديه وظيفة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 40 عام.

لابد أن يكون المتقدم لديه القدرة على العمل وجادًا في البحث عن عمل.

أن لا يكون المتقدم يحصل على أي دعم مادي من الحكومة ضد التعطل عن العمل، ولا يحصل أيضاً على معاش من الضمان الإجتماعي أو معاش تقاعدي.

ليس لديه أي نشاط تجاري.

قيمة الدخل الشهري لاتزيد عن الحد المانع للحصول على الإعانة.

لا يكون المتقدم ملتحق بأي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.

أن لايكون قد سبق له الإستفادة من إعانة البحث عن عمل.

صرف 2000 ريال شهريًا لمدة أربعة أشهر.

1500 ريال شهريًا لمدة أربعة أشهر.

1000 ريال شهريًا لمدة أربعة أشهر.

750 ريال شهريًا لمدة ثلاثة أشهر.

آليات صرف إعانة البحث عن عملالتسجيل ببرنامج إعانة البحث عن عمل

يتم التسجيل على إعانة البحث عن عمل للراغبين والباحثين عن العمل من الشباب السعودي وفقًا للمؤهل الدراسي بالدخول على الموقع الرسمي للبوابة الوطنية للعمل طاقات أو الدخول عبر النفاذ الوطني واختيار طاقات، ويقوم المتقدم بإستيفاء جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.