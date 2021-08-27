الجزائر تلمح إلى وقف خط أنابيب الغاز عبر المغرب قريبًا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، يحصل المغرب حاليًا على الغاز الطبيعى عبر خط أنابيب "المغرب العربى - أوروبا"، الذى يربط الجزائر بإسبانيا عبر المملكة، وينتهى عقد خط الأنابيب فى أكتوبر المقبل. كما أن للجزائر خط أنابيب ثان هو "ميد غاز"، الذى لا يمر عبر المغرب.

وبحسب الوكالة، قال وزير الطاقة الجزائرى محمد عرقاب، إنه سيؤمّن كل إمدادات الغاز لإسبانيا، حيث يربط "ميد غاز" منشآته الواقعة فى بلدة بنى صاف الغربية، بألميريا فى جنوب شرق إسبانيا مباشرة، وتمر عبر هذا الخط طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 8 مليارات متر مكعب.