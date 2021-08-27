حريق هائل يدمر مركز الأبحاث الفضائية فى السويد

جدة - نرمين السيد - اندلع حريق هائل فى مركز الأبحاث الفضائية "إسرانج" فى شمال السويد، أمس الخميس، ما أدى إلى تدمير جزء من البنية التحتية لإطلاق المسبارات، حسبما أعلنت المؤسسة فى بيان لها، اليوم الجمعة.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مركز الأبحاث الفضائية السويدية، إن الحريق شب صباح أمس الخميس "خلال تجربة محرك صاروخى يعمل بوقود صلب"، واستمرت النيران الملتهبة حتى بعد الظهر. وأكدت الهيئة أن الحادث لم يسفر عن إصابات، فيما تم نقل أفراد من طاقم العمل إلى المستشفى لفحوصات طبية، وألحق الحريق أضرارا بـ "جزء من البنى التحتية لإطلاق المسبارات". وقال بيان "إسرانج" إنه "لا يمكن بعد تقدير هول الأضرار وتداعياتها على عمليات الإطلاق"، إذ يشكل المركز قاعدة أبحاث علمية ومنصة لإطلاق المناطيد والمسبارات لدراسة الشفق القطبى الشمالى، ومتابعة إطلاق الصواريخ ومراقبة الأقمار الاصطناعية.

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