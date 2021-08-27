اليوم.. المغرب يغلق سفارته في الجزائر

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ"فرانس برس"، قال مصدر رسمى، إن المغرب سيغلق سفارته فى العاصمة الجزائر، وسيعود الطاقم الدبلوماسى إلى المملكة.
وبحسب المصدر نفسه، ستبقى قنصليات المغرب فى الجزائر العاصمة، ووهران، وسيدي بلعباس مفتوحة.
وكان وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة أعلن فى مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء الماضى، أن بلاده قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.
وبعد ساعات، أعرب المغرب فى بيان لوزارة الخارجية عن "أسفه لهذا القرار غير المبرر تمامًا"، حيث تشهد علاقات الجارين توترًا منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التى تطالب باستقلال الصحراء الغربية، بينما يعتبرها المغرب جزءًا لا يتجزأ من أرضه، ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته.
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