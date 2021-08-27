وول ستريت جورنال : عدد ضحايا تفجيرى مطار كابول تجاوز 100 شخص

جدة - نرمين السيد - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول كبير بوزارة الصحة الأفغانية أن العدد الإجمالى لضحايا تفجيرى مطار كابول، بما فى ذلك القتلى من العسكريين الأمريكيين، تجاوز المئة.





وكان انفجاران وقعا يوم الخميس بالقرب من مطار كابول، أحدهما بالقرب من فندق البارون، حيث تجمع، بحسب تقارير إعلامية، أجانب بينهم مواطنون بريطانيون وأمريكيون. الانفجار الأول نفذه انتحارى ثم انفجرت سيارة مفخخة. وذكرت وسائل الإعلام أن تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مطار كابل. وتعتقد الولايات المتحدة أن ولاية خراسان التابعة لهذا التنظيم متورطة فى التفجيرين. وأصدر الرئيس الأمريكى جو بايدن أمرا بالتحضير لتوجيه ضربات ضد قادة وأهداف "داعش خراسان"، مؤكدا أنه سيتم العثور على المسؤولين عن الهجوم ومعاقبتهم.

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