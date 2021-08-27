مع اقترابه من الأهلي المصري.. حسام حسن يتحدث عن مستقبله

لطالما اقترن اسم حسام حسن مهاجم فريق سموحة السكندري باهتمام متبادل من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك خلال فترات الانتقالات الأخيرة، لا سيما الميركاتو الصيفي الجاري وسط تكهنات حول مستقبل اللاعب الدولي لمنتخب مصر.

القلعة الحمراء

التقارير الإعلامية أكدت خلال الساعات الأخيرة اقتراب حسام حسن من الأهلي ليصبح رابع صفقات القلعة الحمراء بعد ضم الثلاثي كريم فؤاد وبيرسي تاو وميكيسوني، إلا أن اللاعب تحدث "بنفسه" عن مستقبله خلال تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج".

آخر مشاركات حسام حسن كانت فترة إعارة ناجحة مع فريق أهلي طرابلس الليبي منذ يناير الماضي، حيث أعلن مسؤولو سموحة السكندري إعارة اللاعب وقتها مقابل مليون دولار وبشكل عام شارك اللاعب مع الفريق في 9 مباريات سجل خلالهم 5 أهداف.

إحصائيات حسام حسن

شارك حسام حسن النجم الدولي لمنتخب مصر في 154 مباراة بقميص فريق سموحة السكندري، ساهم في 59 هدفا من خلال تسجيل 49 هدفا وصناعة 10 آخرين لزملائه.

وقبل تمثيل فريق سموحة مثل حسام حسن (27 عاما) فريق الداخلية من خلال 26 لقاء سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما، ومع طلائع الجيش خاض 19 مباراة سجل خلالهم هدفًا وحيدًا.

وعلى الصعيد الدولي مثل حسام حسن منتخب مصر الأول في 3 مباريات منذ أكتوبر عام 2019، ولم يسجل خلالها أية أهداف دولية.

موسم مميز

ويتحدث حسام حسن مهاجم سموحة في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" عن مستقبله في الفترة المقبلة وطموحاته مع منتخب مصر ويكشف سر تألقه الخاطف للأنظار.

يقول حسن عن موسمه الأخير: "كان موسما طويلا وشاقا تمكنت من خوض تجربة احترافية قصيرة بالدوري الليبي في نهايته وبدأت الموسم مع فريقي سموحة وقدمت موسما مميزا وسجلت 9 أهداف في 15 مباراة، وهذا أمر جيد بالنسبة لي".

وعن تجربة أهلي طرابلس يعلق حسن: "كانت تجربة قصيرة وتشرفت بتمثيل هذا الفريق وأشكر جماهير النادي ومجلس إدارته، الجميع هناك لديه رغبة في حصد الألقاب وتمكنت من تسجيل 5 أهداف في 9 مباريات وبشكل عام كانت تجربة رائعة".

تمثيل الفراعنة

"شرف لأي لاعب أن يمثل منتخب مصر"، هكذا بدأ حسام حسن حديثه عن حلمه بتمثيل الفراعنة في الفترات القادمة.

وعن المنافسة مع محمد شريف ومصطفى محمد علق مهاجم سموحة: "هما لاعبان جيدان ويقدمان مستويات ثابتة مع أنديتهم، هذه منافسة ستصب في صالح المنتخب بكل تأكيد وأتمنى التوفيق لأي لاعب يشارك مع المنتخب".

مستقبل مُعلق

وعن مستقبله في الفترة المقبلة يعلق: "أقول دائما لنفسي أن المستقبل بيد الله. أنا أبذل قصارى جهدي في التدريبات وأتمنى أن أتواجد بمكان جيد في الفترة المقبلة".

وبشأن مفاوضات الأهلي والزمالك يكمل: "الأهلي والزمالك شرف كبير لأي لاعب ولكن من سيحدد وجهتي ما بين الناديين هو مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، أنا جاهز لتمثيل أي فريق منهما يتوصل لاتفاق مع النادي وأقبل التحدي".

المشاركة أساسيًا ومعيار الاختيار

وعن التفكير بالمشاركة بشكل أساسي كأحد معايير اختيار وجهته المقبلة يعلق حسام حسن: "لا أحد يضمن المشاركة أساسيًا مع ناديه الجديد، ولكن ما علي هو أن اجتهد بالتدريبات و أبذل قصارى جهدي والمدرب هو من يحدد هذا القرار بناء على عملي".

الاحتراف الأوروبي

ويكشف مهاجم سموحة عن أمانيه في الاحتراف الأوروبي معلقًا: "بالطبع هذا حلم كبير لي ولأي لاعب خاصة بعد تجربة محمد صلاح وتريزيجيه وغيرهم من اللاعبين المصريين ممن يمثلون مصر بالخارج وأتمنى أن أكون متواجدا بأوروبا ولكنه نصيب وأتمنى أن أحقق هذا الهدف بالمستقبل".

أجمل الأهداف

ويتم المهاجم البارز بالدوري المصري تصريحاته متحدثا عن أفضل أهدافه بالقول: "أرى أن آخر أهدافي مع سموحة في مرمى النادي الأهلي هو الأفضل خاصة أنه كان سببا في فوز فريقي بالدور الأول وأيضا هدف سجلته في الموسم الماضي في مرمى نادي إنبي من منتصف الملعب، وسجلت أيضا في موسم "2017-2018" هدفا "بالكعب" في مرمى النادي الإسماعيلي".