ترامب يعلق على تفجيرات مطار كابول

جدة - نرمين السيد -
وأضاف ترامب حسب وكالة الصحافة الفرنسية، الذى سبق أن انتقد بشدة إدارة جو بايدن للأزمة فى أفغانستان: "هذه المأساة ما كان ينبغى أبدا السماح بحدوثها، ما يجعل حزننا أعمق وأصعب على الفهم"، مقدما التعازى لعائلات العسكريين الأمريكيين والمدنيين ضحايا الهجوم الذى تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.
يأتى هذا فيما أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الهجوم على مطار كابل فى أفغانستان نفذه فرع لتنظيم "داعش"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستلاحق المسؤولين عنه.
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