قال مسؤول في طالبان إن 28 عضوا في الحركة على الأقل قتلوا، في الهجومين الداميين اللذين وقعا خارج مطار كابل، الخميس.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لوكالة "رويترز": "فقدنا أشخاصا أكثر من الأميركيين". وأوضح أن طالبان تنوي وضع أبراج مراقبة حول كل مطارات أفغانستان. ومن جهة أخرى، قال المسؤول إنه "لا يوجد سبب لتمديد مهلة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان‬، بعد 31 أغسطس الجاري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبان تعلن خسائرها في هجومي كابل.. وتكشف "خطوتها المقبلة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.