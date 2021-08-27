فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الدفاع المدني على رتبة (جندي) للرجال

عبر أبشر توظيف أعلنت التسجيل في وظائف الدفاع المدني من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية عن توافر وظائف عسكرية للرجال لحاملي شهادات الثانوية العامة والدبلومات في عدة تخصصات مختلفة (جندي إطفاء وإنقاذ – مفتش سلامة – مفتش عمليات – إداري – مسعف – قائد ومشغل آليات – فني تصوير – فني إنشاءات – صيانة آلات – صيانة منشآت – فني إتصالات وإلكترونيات – فني موسيقي – فني حاسب آلي) على أن يكون الجندي يستوفي جميع الشروط والمعايير المطلوبة للتعيين.

مواعيد ورابط التقديم على وظائف الدفاع المدني رجال

التسجيل في وظائف الدفاع المدني للرجال من خلال رابط بوابة أبشر للتوظيف ، وذلك بدءاً من يوم السبت 20 محرم 1443هـ الموافق 28 أغسطس الجاري 2021م على أن يكون باب قبول طلبات التقديم مفتوح حتى يوم الخميس 25 محرم الموافق 2 من شهر سبتمبر المقبل، علماً بأنه لن يتم قبول أي طلبات بعد هذا الموعد أو طلب به عدم تطابق البيانات أو شخص غير مستوفي الشروط المذكورة أسفل.

شروط التسجيل في وظائف الدفاع المدني

حددت لجنة القبول والتسجيل بعض الضوابط التي من خلالها يتم التعيين على الوظائف المتاحة حالياً خاصة أن توجد معايير عامة تخص القطاع العسكرية يضاف عليها الشروط التي تشمل المؤهلات أو التخصص المطلوبة..وما إلى ذلك فتظل على النحو التالي:-

يشترط أن يكون سعودي الجنسية في الأصل والمنشأ مع استثناء الشخص الذي نشأ مع والده حين أداء خدمته للبلاد خارجها.

ألا يكون قد سبق وتعيين من قبل في أي وظيفة حكومية أو تابعة لنظام الخدمة العسكرية أو قد فصل من إحدى المعاهد أو الكليات لأي سبب إن كان.

كما يشترط حسن السير والسلوك والسمعة في كافة أمور حياته.

في حالة إن كان الشخص متزوج فيجب أن تكون الزوجة هي أيضاً سعودية الجنسية.

لابد اللياقة البدنية وذلك بأن يتناسب الطول مع الوزن.

يجب اجتياز الفحص الطبي والاختبارات المحددة من قبل اللجنة بالإضافة إلى المقابلة الشخصية.

لابد من مصادقة المؤهل العلمي والفني من الجهات المختصة بذلك.

هام للوظائف العسكرية / لابد على الشخص تحري الدقة التامة أثناء تسجيل البيانات والمعلومات الشخصية، وذلك نظراً لأن حين عملية تطابق البيانات إذا تم اكتشاف أي طلب به عدم تطابق معلومات فيتم رفض الشخص نهائياً دون النظر مرة أخرى، لذلك عليك التركيز جيداً لإدخال معلوماتك وتأكد أنها صحيحة مع رفع المستندات المطلوبة كاملة.