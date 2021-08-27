تسجيل القدوم منصة أبشر وفئات القادمين المستفيدة من الخدمة

تسجيل القدوم منصة أبشر خدمة جديدها تتيحها وزارة الداخلية السعودية من منصة قدوم الإلكترونية، فبعد الإعلان عن فتح تسجيل القادمين من الزائرين والمقيمين سنتعرف على الخطوات والفئات المستفيدة من تلك الخدمة الإلكترونية الهامة، التي تأني بعد عودة رحلات الطيران ورفع تعليق السفر مع غالبية دول العالم، ومؤخراً للمقيمين من مواطني قائمة التسع دول التي كام معلق القدوم منها، من المحصنين والحاصلين على جرعتي اللقاح داخل المملكة قبل سفرهم، لتمكينهم من العودة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تسجيل القدوم للمقيمين والزائرين

بالتزامن مع تعليق القيود على السفر بالنسبة للمقيمين الحاصلين على جرعتي لقاح كورنا قبل مغادرتهم المملكة، أعلنت منصة أبشر عن إضافة خدمة تسجيل القادمين من المقيمين والزائرين، عبر الدخول على حساب أبشر الأفراد، ثم تسجيل وتحديث بياناتهم الشخصية على أبشر والمتعلقة بالفيروس والتعافي أو التحصين، وخدمة تسجيل القدوم على أبشر متاحة من الموقع الإلكتروني او التطبيق الرسمي للنظام على شبكة الإنترنت.

رابط منصة قدوم موقع أبشر

يمكن البدء في تنفيذ طلب تسجيل القادمين عبر الدخول على موقع نظام خدمات المقيمين في أبشر الأفراد من البوابة الرئيسية، وإن كام للمستخدم حساب سبق تفعيلة يمكن استخدامه، وعلى أي حال فأن منصة قدوم يظهر رابطها ضمن حدمات الأفراد على أبشر، حيث يجب تحديث البيانات الخاصة بفيروس كورونا قبل القدوم إلى المملكة بمدة زمنية تم تحديدها بعدد 72 ساعة، على حسب أقل تقدير حتى يتم تسهيل إجراءات الدخول من خلال المنافذ الحدودية الجوية أو البرية أو البحرية.

الفئات المستفيدة من خدمة تسجيل القادمين عبر منصة قدوم تشمل:

فئات العاملة المنزلية المرافقة للمواطن.

الزائر المحصن

الزائر للعلاج

المقيم المحصن

المقيم غير المحصن.

وحول خطوات تسجيل طلب القدوم منصة أبشر:

الدخول على أبشر أفراد

خدمة منصة قدوم

تسجيل طلب القدوم

وكان مصر تابع لوزارة الداخلية السعودية قد أعلن ان رفع تعليق الطيران مع قائمة التسع دول التي كان قد تم تعليق القدوم معها، مع وضع شرط هو أن يكون السماع بالعودة المباشرة للمقيمين القادمين من الدول التي تم وضع قيود للسفر معها، واستكملوا تقلي جرعتي لقاح كورونا داخل السعودية وقبل أن يغادروها.