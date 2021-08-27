تنكيس الأعلام فى جميع الولايات الأمريكية تكريما لضحايا هجمات كابول

جدة - نرمين السيد - وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي- فى مؤتمر اليوم- إن الأعلام ستظل منكسة هكذا يوم الخميس حتى غروب شمس يوم 30 أغسطس "تكريما لضحايا أعمال العنف الحمقاء فى كابول، أفغانستان".

وأضافت ساكى أن التقارير الأولية عن الهجمات فى كابول جاءت بينما كان أعضاء فريق الأمن القومى الأمريكى مجتمعين فى غرفة العمليات لعقد اجتماع منتظم مع الرئيس.