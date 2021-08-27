واشنطن: أجلينا 100 ألف شخص من أفغانستان في 13 يوما

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن أكثر من 100 ألف شخص أجلوا من مطار كابل منذ 14 أغسطس، عشية سيطرة حركة طالبان على أفغانستان وعاصمتها.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان، إنه "منذ 14 أغسطس، أجلت الولايات المتحدة وساعدت في إجلاء حوالى 100 ألف شخص" من مطار كابل.

كما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في تغريدة على "تويتر"، أن الولايات المتحدة تمكنت من إجلاء أكثر من 100 ألف، في إشارة على ما يبدو إلى الفترة ذاتها التي تحدث عنها البيت الأبيض.

وصدر البيان عقب ساعات من هجوم انتحاري وقع عند إحدى بوابات مطار كابل، وأسفر عن مقتل 13 جنديا أميركيا وعشرات المدنيين الأفغان، وتبناه تنظيم "داعش".

ووفقا للبيت الأبيض، فقد "أجلي حوالي 7500 شخص من كابل"، الخميس، على مدار 12 ساعة.

وأوضحت الرئاسة الأميركية أن إجلاء هؤلاء الأشخاص تم على متن 14 رحلة جوية أميركية نقلت ما يقرب من 5100 شخص، و39 رحلة جوية لدول حليفة للولايات المتحدة نقلت 2400 شخص.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال مساء الخميس، إن عمليات الإجلاء من كابل ستتواصل حتى 31 أغسطس حين سينسحب آخر جندي أميركي من أفغانستان.