رابط التسجيل منصة امان Amen soacial  tn inscription

التسجيل في منصة أمان Amen soacial tn inscription فقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير منحة 300 دينار لجميع المواطنين التونسي المحتاجين والأسر الفقيرة وأصحاب الدخل الضعيف والدخل المحدود، فقد تم الإعلان عنها منذ فتح التسجيل في الاثنين ثلاثة وعشرون من أغسطس، فقد يتسائل الكثير من الناس منذ أن تم الإعلان عن منحة 300 دينار لعدد مليون اسره تونسية، أن رابط التسجيل للدخول علي الموقع الخاص لا يعمل ولا يستطيعون التسجيل في طلب المنحة المتوفرة للأسر الفقرة، فقد اصبح الموقع لم يتم فتحة نتيجة دخول ملايين من الأشخاص في نفس الوقت والتي قد يؤدي ذلك إلى عطل من الموقع.

أصدرة وزارة الشؤون الاجتماعية قرار رسمي بتوفير منحة 300 دينار لكل مواطن فقير أو أسرة فقيرة محدودة الدخل الشهري ويتم توفير منحة 300 دينار لعدد مليون اسره تونسية، فقد تقدم المنحة من الحكومة التونسية لدعم المواطنين المستحقين الذين يعانون من أزمات مالية مستمرة لذا تقدم لهم الحكومة التونسية يد المعاونة لهم، فقد يتسائل الكثير من المواطنين عن كيفية التسجيل للحصول علي منحة 300 دينار، وسوف نوضح من خلال مقالنا هذا كيفية التسجيل للحصول علي المنحة المقدمة للمواطنين.

كيفية التسجيل التسجيل في المساعدات الاجتماعية للحصول علي منحة 300 دينار

لكم من خلال الفقرة التالية رابط التسجيل يمكنكم الدخول من خلاله للتسجيل علي منحة 300 دينار وسوف نوضح خطوات التسجيل كالتالي: