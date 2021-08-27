بالفيديو والصور.. حريق هائل على الحدود اللبنانية السورية

اندلع حريق هائل قرب الحدود اللبنانية السورية، ليل الخميس، حسبما أفادت مصادر "دوت الخليج".
ووقع الحريق في جبل مجدل عنجر، حيث التهمت النيران القسم الشرقي من المنطقة المسماة "وادي عنجر" في محافظة البقاع اللبنانية القريبة من الحدود مع سوريا.
وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الحريق الضخم يهدد منازل ومحاصيل زراعية، فيما تعذر وصول قوات الدفاع المدني.
وشهد لبنان حرائق عدة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، استدعت تدخل الجيش ومساعدة دول أخرى للسيطرة عليها.
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