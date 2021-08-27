حصيلة جديدة.. واشنطن تعلن ارتفاع ضحاياها بهجومي كابل

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن حصيلة الضحايا العسكريين الأميركيين في الهجومين الانتحاريين اللذين وقعا الخميس عند إحدى بوابات مطار كابل، ارتفع إلى 13 قتيلا و18 مصابا.
وقال المتحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الأميركية بيل أوربان في بيان: "توفي جندي أميركي ثالث عشر متأثرا بالجروح التي أصيب بها نتيجة الهجوم على بوابة آبي".
وأضاف أن "عدد الجرحى هو الآن 18".
وكانت الحصيلة السابقة التي أوردها البنتاغون أفادت بسقوط 12 قتيلا و15 مصابا في صفوف العسكريين الأميركيين.
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