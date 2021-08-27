رابط التسجيل في منحة 300 دينار على هاتفكم الجوال amen.social.tn تونس 2021

العديد من المواطنين بتونس في الوقت الحالي يقومون بالعثور على طريقة التسجيل بمنحة 300 دينار 2021، إذ أن وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس قامت بالإعلان عنها في يوم الإثنين الموافق 23 أغسطس 2021، كما أن باب التسجيل قد تم فتحه في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 24 أغسطس ٢٠٢١، وهذا لتقديم منحة 300 دينار لكافة الأسر الفقيرة التي تكون بحاجة لتلك المنحة بالدولة وذلك لمساعدتهم على قضاء متطلباتهم من المأكل والملبس وكذلك المسكن والمواصلات، كما أنه فيما بعد سوف نرفق لكم رابط التسجيل في منحة 300 دينار amen.social.tn بالتفصيل.

التسجيل في منحة 300 دينار 2021

إن وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة تونس قد بينت بالصفحة الرسمية بالموقع المتعلق بها بفيس بوك أنها قد بدأت تستقبل الطلبات الخاصة بالتسجيل بمنحة 300 دينار وذلك في سنة 2021، كما أن ذلك في حيز الجهود التي تم بذلها لتقديم كافة الخدمات لجميع الأشخاص التونسيين بجميع الإمكانيات لكي يتم مساعدتهم على أن يعيشوا حياة كريمة.

كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة تونس قد قامت بإجراء دراسة لحالات كافة المواطنين الذين هم محدودي الدخل، بجانب أن الوزارة قد قامت بالموافقة على تزويدهم بحوالي 300 دينار، حيث أنهم كانوا مؤهلين للتمويل.

التسجيل في منحة 300 دينار على هاتفكم الجوال

وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس قد قامت بالتأكيد على استكمال عملية القبول على الاتفاقية الخاصة بتوزيع المساعدات الاجتماعية على كافة الأسر الفقيرة والتي تكون بحاجة للمساعدة، حيث أن راتبها يكون منخفض بالبلاد، بالتحديد الأسر المتضررة من فيروس كورونا الجديد، لهذا ففيما يلي الرابط الخاص بالتسجيل بمنحة ٣٠٠ دينار من خلال الهاتف الجوال:

أولاً لا بد من الانتقال إلى رابط التسجيل في منحة 300 دينار http://amen.social.tn/ ومتابعة الخطوات، كما أنك بإمكانك أن تقم بالاتصال على رقم 1021 من أي هاتف محمول، كما أن الصرف سوف يبدأ في اليوم الموافق 1 سبتمبر 2021 المقبل.

الفئات المستحقة منحة 300 دينار 2021

في الحقيقة أن وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة تونس قد وضحت ببيان لها ، كافة الإجراءات الخاصة بالتسجيل بالمنحة والحصول على هذه المساعدة المالية التي تُقدر بحوالي ٣٠٠ دينار تونسي وذلك بسبب هذا الوباء الذي يُسمى بوباء كورونا، كما أنها قد ذكرت المستحقين من تلك المنحة وهم كالتالي: