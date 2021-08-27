“jops.sa” رابط وظائف الدفاع المدني 1443 رتبة جندي عبر رابط أبشر المديرية العامة للدفاع المدني

رابط وظائف الدفاع المدني 1443 السعودي، من أهم الروابط التي يتم البحث عنها الآن في المملكة، من قبل الشباب السعودي الراغبين بالالتحاق بوظائف تحقق لهم الاستقرار المالي، بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية عن فتح باب التسجيل في وظائف الدفاع المدني على رتبة “جندي” للرجال، أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف، وقالت أن الرابط الخاص بالتسجيل هو أبشر توظيف، وفق ضوابط وشروط محددة حددتها الإدارة في الراغبين في التسجيل، وهو ما سنقدمه لكم متابعينا عبر هذا المقال.

رابط وظائف الدفاع المدني 1443

حددت الإدارة العامة للدفاع المدني موعد بداية التسجيل في الوظائف على رتبة جندي للشباب السعودي، والتي ستنطلق يوم السبت القادم 1443/01/20 الموافق 2021/08/28، وتستمر الإدارة العامة للدفاع المدني في تلقي طلبات التسجيل الإلكتروني حتى يوم الخميس 1443/01/25 الموافق 2021/09/02، عبر رابط أبشر وهو الرابط المختص في التسجيل على الوظائف الحكومية.

تقديم وظائف الدفاع المدني 1443 السعودي

الدخول على رابط أبشر توظيف jops.sa .

. الضغط على أيقونة وظائف شاغرة.

الضغط على وظيفة جندي

تسجيل بياناتك الشخصية بدقة ومراجعتها.

الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة تقديم الطلب وتأكيد الطلب ثم طباعة استمارة التسجيل.

وظائف الدفاع المدني 1443 الجديدة

الوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها هي جندي في التخصصات التالية ” جندي إطفاء وأنقاذ، جندي مفتش سلامة، جندي قائد مشغل آليات، جندي منسق عمليات، جندي فني موسيقى، جندي مسعف، جندي إداري، جندي مسعف، جندي فني تصوير، جندي فني حاسب آلي، جندي فني إنشاءات، جندي فني صيانة آليات، جندي فني أتصالات إلكترونية”.

الشروط العامة للتقديم على الوظائف

أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية حسن السير والسلوك غير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف.

لا يكون المتقدم قد سبق له العمل في أي من المؤسسات العسكرية أو المدنية وتم الاستغناء عنه.

أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة من قبل لجنة القبول.

يجب أن لا يكون متزوج من غير سعودية وأن يتمتع بالصحة العامة الجيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة.

أن يتناسب الوزن مع الطول ويكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة.

الشباب الحاصل على مؤهل من خارج المملكة يجب أن يكون معادل من قبل وزارة التعليم السعودية