رابط التسجيل في منحة 300 دينار عبر منصة أمان المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية تونس

رابط التسجيل في منحة 300 دينار عبر مصة أمان، يبحث الكثير من المواطنين التونسيين عن الرابط الرسمي للتسجيل في منحة 300 دينار عبر منصة أمان التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في جمهورية تونس، حيث أن وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس أعلنت عن فتح باب التسجيل للمواطنين التونسيين لمنح 300 دينار لعدد من الأفراد العاطلين عن العمل والمحدودي الدخل وعدد من الفئات الذين يقومون بأعمال غير منتظمة، والجدير بالذكر أننا نعمل نحن أعضاء موقع ” ثقفني” على تقديم كافة التفاصيل والخدمات لمتابعينا الكرام، ولذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل عن منحة 300 دينار المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية في جمهورية تونس، كما نعرض لمتابيعنا الأعزاء الرابط الرسمي للتسجيل في منحة 300 دينار عبر منصة أمان.

منحة 300 دينار المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية

صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية في جمهورية تونس عن فتح باب التسجيل للحصول على منحة 300 دينار عبر الموقع الرسمي لمنصة أمان الإلكترونية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، وذلك عن طريق تسجيل جميع البيانات الخاصة بالأفراد الراغبين في الحصول على منحة 300 دينار عبر منصة أمان، وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين العاطلين عن العمل والمحدودي الدخل في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في مواجهة جائحة كورونا.

رابط التسجيل في منحة 300 دينار عبر منصة أمان

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية الربط الرسمي للتسجيل في منحة 300 دينار عبر منصة أمان الإلكترونية من خلال الشبكة العنكبوتية العالمية، حيث تم فتح باب التسجيل يوم الثلاث الموافق 24/ 8 /2021م على أن ينتهي اخر موعد للتسجيل خلال 15 يوم من تاريخ بداية التسجيل، وحيث يتم بعد ذلك فحص أسماء الأفراد المستفيدين من منحة 300 دينار في الجمهورية التونسية، وسوف نقدم لكم رابط التسجيل والخطوات للحصول على منحة 300 دينار من خلال منصة أمان عبر النقاط التالية: