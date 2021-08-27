رابط نتائج القبول في مدارس المتفوقين سوريا 2021 – 2022 للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي

نتائج القبول في مدارس المتفوقين للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عنها، وذلك للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي، وسوف يكون الاستعلام عنها إلكترونياً من خلال الرابط الرسمي التابع لوزارة التربية السورية، وأصدرت وزارة التربية اليوم الخميس 26 آب النتائج، وفق الشروط والضوابط والمعايير الموضوعة من قبل الوزارة، كما سوف تحدد الوزارة في وقت لاحق موعد لتقديم التظلمات والاعتراضات على هذه النتيجة، لمن لم يحالفهم التوفيق في الاختيار ويرون في أنفسهم الأحقية في القبول، وسوف نترك لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، رابط الاستعلام عن النتائج، الرابط الرسمي لوزارة التربية السورية وطريقة الاستعلام عن النتيجة.

نتائج القبول في مدارس المتفوقين

وفرت وزارة التربية السورية النتائج على شكل ملفات جداول إكسل، حيث يستطيع الطالب أو الطالبة معرفة نتيجته بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى الانتقال من مكانه والتعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا الخطير، لذلك أتاحت وزارة التربية نتائج القبول في مدارس المتفوقين للصف السابع، وكذلك نتائج القبول في مدارس المتفوقين للصف الأول الثانوي، عبر رابط موقع وزارة التربية السورية الرسمي، وذلك بعدة خطوات بسيطة سوف نذكرها فيما يلي.

آلية الاستعلام عن النتائج

كما ذكرنا سابقاً يستطيع الطالب أو الطالبة معرفة النتيجة بكل سهولة وهو جالس مكانه، إلكترونياً عن طريق رابط النتائج الرسمي الخاص بوزارة التربية السورية، بعد اتباعه بعض الخطوات وهذه الخطوات كالتالي:

الدخول على موقع وزارة التربية السورية.

النقر على أيقونة “النتائج الامتحانية”.

اختيار المحافظة والصف الدراسي سواء كان السابع الأساسي أو الأول الثانوي.

كتابة رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

الضغط على زر “بحث”.

وزارة التربية السورية

تم فتح التقديم للالتحاق بمدارس المتفوقين يوم الأحد الماضي الموافق 22 آب 2021. وقد تقدم 17 ألف طالب وطالبة مقسمين كالتالي. عشرة ألاف طالب تقدموا للالتحاق بالصف السابع الأساسي. وسبعة ألاف طالب تقدموا للصف الأول الثانوي. وتم توزيعهم على 110 مركز امتحاني في جميع المحافظات. وقد تم عقد الاختبارات بمنتهى الشفافية والنزاهة حتى يتم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وحرصت وزارة التربية السورية في اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة والمتبعة، للحفاظ على الطلاب من خطر العدوى بفيروس كورونا الخطير، وكان هناك تنسيق تام بين مختلف مؤسسات الدولة للخروج بهذه الامتحانات إلى بر الأمان.