السودان يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة

جدة - نرمين السيد - واستقبلت المهدى، اليوم الخميس، آنيت ويبر مبعوثة الاتحاد الأوروبى للقرن الإفريقى، حيث عبرت عن متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبى، واستعرضت الأوضاع بالمنطقة وعلاقات السودان مع دول الجوار وجهود السودان فى دعم السلام والاستقرار فى المنطقة.

وأعربت وزيرة خارجية السودان عن قلق الحكومة بشأن الأوضاع فى إثيوبيا، وجهود الحكومة السودانية لحل النزاع هناك عبر مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

وشددت الوزيرة على أهمية دعم جهود السلام والاستقرار فى كل من ليبيا وجنوب السودان وتشاد بالتعاون مع الشركاء الاقليميين والدوليين.

وتحدثت المهدى عن طلب السودان استبدال قوات البعثة الأممية فى آبيى (بين السودان جنوب السودان)، والتى تتكون من عناصر إثيوبية، بقوات من جنسيات متعددة.

وأشارت إلى الدور المهم الذى يلعبه السودان فى المنطقة واختياره كمقر إقليمى لمكافحة الهجرة غير الشرعية، داعية الاتحاد الإفريقى إلى لعب دوره فى دعم جهود السلام فى المنطقة.

من جانبها، أكدت مبعوثة الاتحاد الأوروبى دعمها لحل قضايا المنطقة والمساعدة فى حل النزاع بين السودان وإثيوبيا عبر الحوار، مؤكدة أهمية الاستقرار فى المنطقة ككل وضرورة اضطلاع السودان بدوره المهم فى المنطقة لدعم السلام والاستقرار.