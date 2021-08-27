عاجل .. بايدن : سنرسل قوات إضافية إلى أفغانستان إذا دعت الحاجة لذلك

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، فى كلمه له تعليقا على أحداث مطار كابول الدامية "أمرت القادة العسكريين باتخاذ أقصى الخطوات الضرورية لحماية القوات فى كابول"، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز". وتوعد بايدن منفذى هجوم مطار كابول، موضحا "لدينا بعض الأسباب التى تدفعنا للاعتقاد بأننا نعرف من نفذ الهجوم لكن لسنا متأكدين".

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