عاجل.. بايدن يتوعد منفذى هجوم مطار كابول

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس الأمريكى، فى كلمه له مساء اليوم تعليقا على أحداث مطار كابول الدامية "سنواصل عمليات الإجلاء من أفغانستان ولن يردعنا الإرهابيون"، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".
وقدم بايدن التعازى للأفغان ممن قتلوا وجرحوا فى هجوم كابول، مشيرا إلى أن عمليات الإجلاء من أفغانستان مهمة محفوفة بالمخاطر.
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