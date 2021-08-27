رابط تقديم الدفاع المدني 1443 جندي: شروط القبول والتسجيل المديرية العامة للدفاع المدني ابشر

تقديم الدفاع المدني 1443 ، ما زلنا نتابع معكم كافة التفاصيل عن وظائف المديرية العامة للدفاع المدني. حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بدء استقبال طلبات القبول والتسجيل في الدفاع المدني 1443 رجال على رتبة جندي، وكان الكثير من الأشخاص يطرح متى يفتح تقديم الدفاع المدني 1443 ، ونسلط الضوء خلال هذا المقال عن كافة التفاصيل التي تخص إعلان التقديم في مديرية الدفاع المدني رتبة جندي ، وشروط التقديم والمؤهلات المطلوبة.

تقديم الدفاع المدني 1443

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أن موعد التقديم في الدفاع المدني ١٤٤٣ رتبة جندي سيبدأ من يوم السبت الموافق 1443/01/20هـ، وما يقابله يوم السبت 2021/08/28م. وتستمر عمليات التسجيل في الدفاع المدني 1443 ابشر حتى تنتهي يوم الخميس الموافق 1443/01/25هـ، وما يقابله يوم 2021/09/02م.

ونستعرض عليكم الآن الوظائف المتاحة، والتي أعلنت عنها المديرية العامة للدفاع المدني، والتي سيتم التقديم للقبول بها عبر ابشر، وتتمثل في ثلاثة عشر وظيفية جميعها تتطلب شهادة الثانوية العامة. ويُفضل من لديه مؤهل أعلى.

تقديم وظائف الدفاع المدني القبول والتسجيل 1443

تلك هي وظائف الدفاع المدني 1443: جندي إطفاء وإنقاذ – جندي قائد ومشغل آليات – جندي مفتش سلامة – جندي منسق عمليات – جندي مسعف – جندي إداري – جندي فني تصوير – جندي فني إنشاءات – جندي فني صيانة آليات – جندي فني صيانة منشآت – جندي فني اتصالات وإلكترونيات – جندي فني حاسب آلي – جندي فني موسيقى.



شروط التقديم في الدفاع المدني 1443

وتزامناً مع الإعلان الصادر أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية شروط التقديم في الدفاع المدني 1443 لرتبة جندي رجال عبر ابشر. والتي جاء على رأسها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وإليكم الشروط الأخرى.

يُشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يُشترط أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

يُشترط ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

يُشترط أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

يُشترط أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

يُشترط توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

ونوهت المديرية العامة للدفاع المدني خلال الإعلان الصادر على جميع من يرغب بـ تقديم الدفاع المدني ١٤٤٣ رتبة جندي ضرورة كتابة البيانات المطلوبة بدقة شديدة. حيث سيتم استبعاد أي طلب مُقدم يحتوي على أخطاء في البيانات أثناء التسجيل ويُعتبر الطلب ملغي في هذه الحالة.

رابط تقديم الدفاع المدني 1443

وفي الأخير يُمكنكم إتمام عملية التقديم في الدفاع المدني رتبة جندي للرجال، من خلال ( رابط ابشر توظيف )، كما سيمكنكم الإطلاع على التفاصيل الخاصة بالوظائف المتوفرة والمزيد من المعلومات الأخرى، هذا وسنتابع معكم وسنواصل رصد كل ما هو جديد خلال الفترة المقبلة وتحديداً بعد الانتهاء من عمليات تقديم الدفاع المدني القبول والتسجيل 1443 ، وانتهاء عمليات الفرز والمراجعة للطلبات المُقدمة ليتم إعلان نتائج قبول الدفاع المدني.