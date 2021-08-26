الإمارات تدين بشدة هجوم مطار كابول

جدة - نرمين السيد - أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابى الذى وقع خارج مطار حامد كرزاى الدولى فى العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن قتلى وإصابات، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإمارتية "وام".





وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والارهاب التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. كما أكدت دولة الإمارات أنها تتابع عن كثب واهتمام التطورات الأخيرة فى جمهورية أفغانستان، مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن فيها بشكل عاجل، ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغانى الشقيق.

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