أخبار اليمن : قوى العدوان تصعد من خروقاتها في مدينة الحديدة وريفها

قوى العدوان تصعد من خروقاتها في مدينة الحديدة وريفهاتصاعدت الخروقات اليومية لقوى العدوان في مدينة الحديدة وريفها، خلال 24 ساعة ماضية، حيث بلغت 297 خرقاً.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في كيلو16، وغارتين لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 9 طائرات في أجواء المنظر والفازة والدريهمي والتحيتا.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 13 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 91 قذيفة و271 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.