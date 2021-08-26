خدمات أرامكس السعودية للتسجيل في وظائف الخريجين وخدمة الرقم الموحد لخدمة العملاء

الكثير من الخريجين دائما ما يبحثون عن وظائف متوفرة فى أى من الشركات الخاصة أو العامة التابعة للملكة، ويقدم أرامكس للتسجيل في وظائف الخريجين الجدد، بالإضافة إلى العمل، وذلك بهدف الحصول على فرصة عمل والانضمام إلى أحد أقسام الشركة المختلفة، حيث تعتبر من أكبر الشركات الرائدة في مجال الشحن البري على مستوى المملكة.

أرقام أرامكس للتسجيل في الوظائف للعاملين والخريجين:

من الجدير بالذكر حيث تعد أرامكس من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية المتخصصة في مجال الشحن البري السريع، ولا يقتصر عمل أرامكس على مستوى المملكة، بل يمتد إلى جميع أنحاء العالم ، فهذه الشركة توفر إمكانية تتبع البضائع المشحونة بشكل إلكتروني لجميع عملائها، مما دفع عددًا كبيرًا من العملاء في جميع الدول وخاصة العربية والعالمية للبحث عن أرقام ووسائل التواصل مع أرامكس، سواء للتعامل معها أو البحث عن وظيفة بأحد فروعها، وسوف نعرض لكم أرقام التواصل مع شركة أرامكس كالتالي:

رقم الهاتف الخاص بشركة أرامكس في الطائف “00966 2 920027447″، ومتاح أيضًا التواصل على الفاكس “00966 2 7333462”. رقم الهاتف الخاص بشركة أرامكس في الخبر “00966920027447”، ومتاح أيضًا التواصل على الفاكس “00966138877222”، ومنها صندوق البريد الإلكتروني “1916” رقم الهاتف الخاص بشركة أرامكس في الباحة: خدمة العملاء “009662920027447” ومتاح أيضًا التواصل على الفاكس “00966077273305” رقم الهاتف الخاص بشركة أرامكس في نجران: خدمة العملاء “009662920027447”، ومتاح أيضًا التواصل على الفاكس “0096675235440”. رقم الهاتف الخاص بشركة أرامكس في الظهران “00966920027447” “التواصل من داخل السعودية فقط”، أما للتواصل من خارج المملكة فيكون على رقم الهاتف “00966138063333”، في حال إن كان التواصل عبر الفاكس فسيكون من خلال الرقم “00966138877222”، أو صندوق البريد على الرقم “1916”. رقم الهاتف الخاص بشركة أرامكس في المدينة “00966 2 920027447″، ومتاح أيضًا التواصل على من خلال الرقم: “00966 4 8270780”. رقم الهاتف الخاص بشركة أرامكس في ينبع “009662920027447”، ومتاح أيضًا التواصل على الفاكس من خلال الرقم “0096643900304”. رقم الهاتف الخاص بشركة أرامكس في الرياض “00966920027447” من داخل المملكة، أما بالنسبة للتواصل من خارج المملكة فسيكون على رقم الهاتف “0096626129100”، وإذا أردت التواصل عبر البريد فسيكون على رقم “53173”، أما للتواصل على بالفاكس فسيكون على “0096612754003”، أما رقم الفروع المنتشرة في الرياض العاصمة فرقم فرع الطريق الدائري الجنوبي، عى رقم الهاتف “00966126129159”، ورقم فرع وادي الدواسر في منطقة خمسين، طريق غرفة التجارة عن طريق رقم الهاتف “0096617841022”، ومتاح أيضًا التواصل على الفاكس من خلال الرقم “0096617841022”.

رقم أرامكس الموحد:

حيث وفرت شركة أرامكس للشحن البري، عدة طرق للتواصل مع عملائها، من ضمنها الأرقام الموحدة لأماكن مختلفة داخل المملكة وخارجها، كالتالي: