أكدت وسائل إعلام أفغانية بسماع دوى انفجار جديد فى المنطقة المحيطة بمطار كابل، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على الرد على تنظيم داعش بعد هجوم مطار كابول، وتوقع البنتاجون استمرار هجمات داعش خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن التنظيم لن يردع الولايات المتحدة عن تنفيذ مهمتها، مضيفا أن عمليات الإجلاء من كابول ستتواصل رغم ما حدث.

وأكد البنتاجون أنه سيتم التواصل والتنسيق مع طالبان بشأن منع وقوع هجمات إرهابية، وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن نحو ألف مواطن أمريكي لا يزالون في أفغانستان.

وأكد قائد القيادة الأمريكية الوسطى، أن هناك عيوب فى عملية فحص القادمين للمطار، ونعمل على تحسين آليات التفتيش بالتعاون مع حركة طالبان.

وأفاد مراسل قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن تنظيم "داعش" أعلن مسئوليته عن هجومى مطار حامد كرزاى فى كابول، وقالت وكالة أسوشيتيد برس، بأن 11 جنديا من الجيش الأمريكى وطبيب قتلوا فى التفجيرات التى وقعت اليوم بمحيط مطار كابول، وارتفعت عدد ضحايا تفجيرات كابول فى أفغانستان إلى 40 قتيلا و130 جريحا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أفغانية.

وفي وقت سابق، أكد مسئول في حركة طالبان إصابة عدد كبير من عناصر الحركة جراء الانفجار، غير أنه لم يحدد أي عدد، كما أنه لم يذكر أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار.

كما أكد البنتاجون وقوع انفجارين في محيط مطار كابول، وقال أيضا إن "الانفجار عند بوابة مطار كابول كان نتيجة هجوم معقد أسفر عن سقوط ضحايا من الأميركيين والمدنيين".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون جراء هجومين انتحاريين في كابل، من جهته، أكد مستشفى الطوارئ بكابل سقوط عشرات الضحايا، وقال "أكثر من 30 مصابا فى انفجارى المطار.. توفى 6 منهم فى طريقهم إلى المستشفى".

وفي الأثناء، نقل مراسلنا عن مصادر بريطانية قولها إن 11 شخصا قتلوا جراء الانفجار الذي جاء في وقت تتسارع فيه جهود عمليات الإجلاء من مطار كابول.

